台湾股市：收高站上7,700点，反应中国降准降息短线暂随亚股跌深反弹

路透台北8月26日 - 台湾股市周三小幅收高。分析师表示，中国降准降息带动台股随亚股跌深反弹，且国安基金进场护盘消息提振市场信心回升，令指数由黑翻红终场站回7,700点上方，惟因国际股市后市仍存疑虑，短线料指数暂在7,793点的10年线附近震荡整理。

台湾加权股价指数 收升0.52%，至7,715.59点。今日成交初值 为1,092.92亿台币，上交易日修正后为1,236.97亿。

国泰证期顾问处分析师蔡明翰表示，随着亚股全面出现明显跌深反弹走势，及外资上日转为买超台股，并在台指期净多单留仓高达2.5万口，显示外资对台股操作心态不像内资保守，且上市柜实施库藏股家数增至120家创欧债以来新高等利多因素使然，令台股维持跌深反弹格局，有机会反弹至10年线附近。

〞国安基金应该在昨天发酵差不多，今天应该是反应亚股反弹。〞他说。

他指出，台股后市仍须观察国际盘势而定，要有效站稳10年线仍待确定没有系统性风险，若风暴没有持续扩大，短线台股料持续在10年线附近量缩震荡整理，明日指数主要区间暂看在7,600-7,800点，指数靠近8,000点承受压力仍大，持续关注美国指标10年公债殖利率表现，观察国际资金是否由债转股。

中国央行于周二晚间宣布双双下调存贷款基准利率和存款准备金率，自周三起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点；并自9月6日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。分析师认为，此举有助于进一步降低社会融资成本，稳定经济增长；同时缓解金融市场流动性紧张的压力，防止出现系统性风险资产坍塌。

本地时间14:32，亚股全面收高，MSCI亚太明晟指数 涨0.64%，日股涨幅高达3.2%，至于中国沪综指 涨幅则为0.72%。(完)

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