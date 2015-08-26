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亚洲 | 2015年 8月 26日 星期三 14:43 BJT

台湾新债：台电五年期债券以1.15%订价，10年期为1.7%

路透台北8月26日 - 台湾最大公司债发行单位--台电周三表示，本次无担保公司债标售五年券得标利率为1.15%，发行金额38亿台币。

台电并指出，七年券得标利率为1.40%，发行金额40亿；10年券得标利率为1.70%，发行金额16.5亿。本次公司债总共发行94.5亿台币。

台电前次是在今年4月底标售公司债，五年券得标利率为1.35%，发行金额24亿台币；七年券得标利率为1.65%，发行金额17亿，10年券得标利率为1.90%，发行金额23亿。 (完) (记者 高洁如/詹静宜; 审校 曾祥进)

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