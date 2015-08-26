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亚洲 | 2015年 8月 26日 星期三 15:16 BJT

新兴汇市：中国降息未能提振亚币，马币触及17年低点

亚洲 当日 今年以来 2014年

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日圆 119.33 118.87 -0.39 +0.28 119.66

坡元 1.4016 1.4056 +0.29 -5.39 1.3260

台币 32.498 32.879 +1.17 -2.40 31.718

韩元 1186.12 1195.30 +0.77 -7.32 1099.30

泰铢 35.61 35.49 -0.34 -7.61 32.90

菲律宾披索 46.60 46.61 +0.02 -4.03 44.72

印尼卢比 14120.00 14060.00 -0.42 -12.32 12380.00

印度卢比 66.33 66.10 -0.35 -4.98 63.03

马币 4.2450 4.2130 -0.75 -17.63 3.4965

人民币 6.4152 6.4124 -0.04 -3.29 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 李春喜/王颖；审校 张涛/蔡美珍)

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