金属期市：期铜重拾跌势，中国降息降准未能驱散需求疑虑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“中国将会发现这是一个回报递减的游戏，有点像推绳子-经济不需要更多的信贷和低成本资金...中国正为产能过剩和消费需求低迷所苦，而唯一的支出动力来自于政府，”INTL FCStone分析师Edward Meir说。
“这可能就是股市反应不佳，进而拉低金属价格的原因。”
0708GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1.3%，报每吨5,001.50美元。周一曾一度跌至六年低点4,855美元。
上海期货交易所期铜10月合约 收高0.8%，至每吨38,840元人民币，但远低于盘中高位39,600元。
CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner在写给客户的报告中称，新刺激措施将有助于中国经济，但“仅能对冲已有的不利因素，比如房地产和制造业产能过剩，以及一些行业债务高企。”
“刺激措施的滞后效应，或意味着中国经济增长的改善还需要一段时间。”
必和必拓表示，中国经济将从2015年7%的增长目标水平上放缓，而且主要的建设项目已经完成投资，将抑制对某些大宗商品的需求。
其它金属价格也下滑，一些金属交投于近期触及的数年低点附近。LME期铝 下跌0.8%至每吨1,544美元。 LME期锌 下跌1.6%至每吨1,712美元。 LME期锡 下跌1.4%至每吨1,4050美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/王洋; 审校 杜明霞/张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”