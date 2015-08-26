金属期市：期铜重拾跌势，中国降息降准未能驱散需求疑虑

“中国将会发现这是一个回报递减的游戏，有点像推绳子-经济不需要更多的信贷和低成本资金...中国正为产能过剩和消费需求低迷所苦，而唯一的支出动力来自于政府，”INTL FCStone分析师Edward Meir说。

“这可能就是股市反应不佳，进而拉低金属价格的原因。”

0708GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1.3%，报每吨5,001.50美元。周一曾一度跌至六年低点4,855美元。

上海期货交易所期铜10月合约 收高0.8%，至每吨38,840元人民币，但远低于盘中高位39,600元。

CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner在写给客户的报告中称，新刺激措施将有助于中国经济，但“仅能对冲已有的不利因素，比如房地产和制造业产能过剩，以及一些行业债务高企。”

“刺激措施的滞后效应，或意味着中国经济增长的改善还需要一段时间。”

必和必拓表示，中国经济将从2015年7%的增长目标水平上放缓，而且主要的建设项目已经完成投资，将抑制对某些大宗商品的需求。

其它金属价格也下滑，一些金属交投于近期触及的数年低点附近。LME期铝 下跌0.8%至每吨1,544美元。 LME期锌 下跌1.6%至每吨1,712美元。 LME期锡 下跌1.4%至每吨1,4050美元。(完)

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