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债券 | 2015年 8月 26日 星期三 15:51 BJT

瑞典经济：政府智库NIER小幅调升今年经济成长预估至3.0%

路透斯德哥尔摩8月26日 - 瑞典国家经济研究院(National Institute of Economic Research，NIER)周三发布新预估称，今年瑞典经济增速料高于此前预估。

NIER表示，今年瑞典国内生产总值(GDP)料为成长3.0%，较6月预估的2.8%有所提升。

至于明年，此一预估将由3.2%小幅调降至3.1%。

NIER预估今年消费者物价将上涨0.1%，明年为增长1.0%。

前一次于6月公布的这项物价预估，分别为2015年增长0.1%，2016年增长1.2%。

瑞典央行已降息至负0.35%，并启动一项大规模购债计划，以促使通胀率达到2%的目标。(完) (编译 陈宗琦；审校 艾茂林)

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