瑞典经济：政府智库NIER小幅调升今年经济成长预估至3.0%

NIER表示，今年瑞典国内生产总值(GDP)料为成长3.0%，较6月预估的2.8%有所提升。

至于明年，此一预估将由3.2%小幅调降至3.1%。

前一次于6月公布的这项物价预估，分别为2015年增长0.1%，2016年增长1.2%。

瑞典央行已降息至负0.35%，并启动一项大规模购债计划，以促使通胀率达到2%的目标。(完) (编译 陈宗琦；审校 艾茂林)