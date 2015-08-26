台湾金融：央行核准逾15家银行发外币定存单，兆丰银和中银台北打头阵

路透台北8月26日 - 台湾央行周三表示，已核准逾15家银行发行外币定存单(NCD)，总额度超过350亿美元。而包括兆丰金控 子公司兆丰商银，及中国银行 台北分行均称，31日(下周一)就会发行美元及人民币定存单。

兆丰商银总经理魏美玉表示，下周一将发行逾2亿美元定存单，人民币定存单则因近来汇率波动太大，暂时不考虑发行。

〞下周一我们会发一点，人民币和美元都会发，用实际行动对(台湾)央行表示支持。〞中国银行台北分行副行长沈庆说。

惟在发行额度及利率方面，他指出，由于近来人民币汇率和利率波动幅度甚大致不易定价，须视明天市场价格后，周五才能做最后定夺。

一不愿具名央行官员称，银行对于发行外币定存单反应相当踊跃，目前核准的逾15家银行主要包括：中银台北、兆丰商银、台湾银行、土地银行、中国建设银行 、第一金控 子公司第一银行、华南金控 子公司华南银行、彰化银行 、国泰金控 子公司国泰世华银行、中华开发金控 子公司凯基银行及上海商银等。

为增加银行外币资金筹措管道，及提供企业及个人兼顾资金流动性及收益性的投资工具，台湾央行于7月底开放指定银行(DBU)发行外币可转让定期存单，开放初期可发行美元、人民币、日圆及欧元等四种币别。