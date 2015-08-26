台湾债市：指标券殖利率自历史低位反弹收最高，台股稳令多头出场

* 五年和10年公债明显收在当日最高 * 央行调低14天期定存单利率7基点至0.40% * 9月央行升息与否仍有不少讨论 路透台北8月26日 - 台湾指标10年公债104/12期 周三发行前殖利率先跌后涨，收盘脱离历史 低位。交易员表示，先前台股 重跌，令公债殖利率迭创新低。今日随着台股回稳，短多出场引发一波 杀盘，殖利率大幅收高。 交易员表示，今日盘初央行把周五将发行的14天期定存单降到0.40%，一度加强短多信心，进场追价。但 随着股市信心回稳，多方出场引发卖盘，今日五年和10年券殖利率纷纷收在最高，明日殖利率还有高点。 〞早盘多空交战，尾盘多方急着出场，就多杀多了。〞一位小型商银交易员说。 尽管盘中震荡，但台股周三仍收高0.52%报7,715.59点。 台湾央行本周五(28日)将发行14天定存单，利率则由先前的0.47%大降为0.40%。 台湾央行上 日才将委托银行代收隔夜存单利率由0.39%降至0.32%，大降7基点。今日则是持平在0.32%。 **9月央行动作很关键** 另外一位民营银行交易主管则认为，台湾目前市场并不缺钱，利率也已偏低，再降息恐怕效果并不大，反 而对靠利息吃饭的定存族有一定不良的影响。 〞距离9月开会还有一段时间，央行可以再观察、想一想。〞前述交易主管表示。 另外一位小型民营银行交易员则认为，经济数据不如预期之下，9月若央行就算不降息，12月可能也会降 息，这仍是有利于债市的多头环境。 〞总之要降就不会只有一次，总会等到你。〞前述交易员表示。 央行先前6月会议时已经将重贴现率维持在1.875%水位不变，是连续16季将利率稳于低位不变。 五年券104/9 期盘中一度以0.7050%创下五年公债盘中历史新低，但收盘脱离历史低位。 交易员预估，明日10年公债104/12 发行前交易殖利率区间暂看在1.05-1.15%。五年期公债10 4/09 区间则看0.73-0.78%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9 +2.27 0.7477% *0.7050-0.7477% 11.50 10 104/12 +6.55 1.1255% 1.0340-1.1255% 277.00 注：*表示该券交易以来新低。 本周全球重要经济事件和数据包括： 8月25日(二)：美国Markit综合采购经理人指数(PMI)；美国新屋销售年率；美国里奇蒙联邦储备银行综合 制造业指数。 8月26日(三)：7月美国建筑许可年率；美国耐久财(耐用品)订单。 8月27日(四)：美国杰克森霍尔--召开主题为“通胀动态与货币政策”的杰克森霍尔经济政策研讨会；第 二季美国企业获利；美国国内生产总值(GDP)环比年率第二季修正值；美国7月成屋待完成销售指数。 8/28(五)：中国公布1-7月规模以上工业企业利润；美国公布实质个人支出、个人所得；美国公布个人消 费支出(PCE)物价指数；密西根大学美国消费者信心指数8月终值。 30 104/11 2.0500 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.1850 5 104/9 0.7477 3 104/1 没有成交 2 104/10 0.5400 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)