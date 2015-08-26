更新版 1-台湾新债：台电五年券标售利率随公债走低至1.15%，影响中性

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路透台北8月26日 - 台湾最大公司债发行单位--台电周三公布，无担保公司债标售五年券得标利率为1.15%，发行金额38亿台币，较前次五年期发行利率1.35%走低。交易商表示，台电公司债标售殖利率随着近期公债殖利率走低，此标售结果影响中性。

一位大型公股银行交易主管认为，五年和七年台电债的发行量偏高，几乎达到上限的40亿台币，但10年的发行量偏少，显示市场对于长期利率风险仍然有所观望。

〞现在利率偏低，我们不追长券。〞前述公股银行交易主管说。

另外一位民营大型证券商交易主管则认为，10年台电债的发行量偏少，主要还是受到国际板长券发行较多，因而市场对中长券较不感兴趣。

台电指出，本次七年券得标利率为1.40%，发行金额40亿；10年券得标利率为1.70%，发行金额16.5亿。本次公司债总共发行94.5亿台币。

台电前次是在今年4月底标售公司债，五年券得标利率为1.35%，发行金额24亿台币；七年券得标利率为1.65%，发行金额17亿，10年券得标利率为1.90%，发行金额23亿。