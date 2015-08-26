更新版 1-台湾新债：台电五年券标售利率随公债走低至1.15%，影响中性

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(新增交易员评论)
路透台北8月26日 - 台湾最大公司债发行单位--台电周三公布，无担保公司债标售五年券得标利率为1.15%，发行金额38亿台币，较前次五年期发行利率1.35%走低。交易商表示，台电公司债标售殖利率随着近期公债殖利率走低，此标售结果影响中性。
一位大型公股银行交易主管认为，五年和七年台电债的发行量偏高，几乎达到上限的40亿台币，但10年的发行量偏少，显示市场对于长期利率风险仍然有所观望。
〞现在利率偏低，我们不追长券。〞前述公股银行交易主管说。
另外一位民营大型证券商交易主管则认为，10年台电债的发行量偏少，主要还是受到国际板长券发行较多，因而市场对中长券较不感兴趣。
台电指出，本次七年券得标利率为1.40%，发行金额40亿；10年券得标利率为1.70%，发行金额16.5亿。本次公司债总共发行94.5亿台币。
台电前次是在今年4月底标售公司债，五年券得标利率为1.35%，发行金额24亿台币；七年券得标利率为1.65%，发行金额17亿，10年券得标利率为1.90%，发行金额23亿。
台电由于为百分之百公营，且为独占的电力事业，评等优良，发行利率也是公司债市场最主要的参考指标。(完) (记者 高洁如/詹静宜; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”