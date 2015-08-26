欧元债市：德国公债收益率回落，市场呼吁中国进一步推出刺激举措

但是对投资者而言更为重要的是，中国这一全球第二大经济体放缓，可能会降低美国近十年来首次升息的可能性。

德国10年期公债收益率早盘时段下降4个基点，重返0.70%下方，但仍远高于周一所及三个月低位0.51%。周一德债收益率大降，主要因中国股市暴跌引发投资者纷纷到债市寻求避险。

评级较低的葡萄牙 、西班牙 和意大利 10年期收益率均下降1个基点，分别报2.73%、2.10%和1.98%。

许多分析师称，中国最新的降息降准举措不足以逆转经济的放缓态势。事实上，很多人都呼吁未来几个月推出更多降息。

原油期货周三微幅上涨，但仍距六年半低点不远，此前中国央行采取措施支撑经济，但人们对石油供应过剩的忧虑抑制了油价升幅。

这给市场的全球通胀预期带来冲击。例如，投资者仍预期欧元区会在一年时间内再度陷入通缩，而这只会进一步加大欧洲央行扩大购债计划的压力。

“重要的环节可能成为潜在通胀放缓趋势的源头--包括汇率升值、以及可能更为重要的新兴市场对大宗商品需求下降，”RBC在发给客户的一份报告中称。

“从这方面来看，市场的中期通胀预期指标值得密切关注。”

欧元区最强劲经济体--德国将于周五公布8月初步通胀数据。(完)

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