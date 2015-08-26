台湾个股：新光金旗下人寿上半年底国际板债券余额增至1,763亿台币

路透台北8月26日 - 台湾主要保险金融控股公司--新光金控 旗下人寿周三表示，今年上半年底国际板债券投资余额为1,763.4亿台币，较第一季底的1,617亿增9%，预计年底部位可达2,000亿台币。

新光金控今日投资人说明会提供资料显示，海外固定收益投资金额较去年同期增34%，主要配置于国际板债券，上半年底国际板债券占总投资金额比重已提高至9.3%，避险前平均殖利率达4.4%，避险后殖利率也远高于台债。

新光金控指出，将持续以台币保单资金布局国际板债券，并配合外币保单销售投资国外债券，以提高经常性收益，并透过海外投资以分散风险及提高收益率，持续投入信用评等A-以上之公司债，增加固定息收。

台湾的国际板债券在去年风行，各寿险公司多蜂拥买入国际板美元债券、人民币债券(俗称宝岛债)，这排挤了寿险公司对于台湾公债胃纳，导致长债发行频频被财政部截标。