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亚洲 | 2015年 8月 26日 星期三 16:16 BJT

《全球汇市》美元缩减涨幅，中国及欧洲股市续跌

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1495 1.1514 -0.17 -4.98 1.2097

美元/日圆 119.40 118.86 0.45 -0.05 119.68

欧元/日圆 137.25 136.85 0.29 -5.49 144.77

美元/瑞郎 0.9416 0.9388 0.30 -5.28 0.9941

英镑/美元 1.5668 1.5686 -0.11 0.61 1.5573

美元/加元 1.3286 1.3331 -0.34 14.36 1.1618

澳元/美元 0.7121 0.7126 -0.07 -12.82 0.8168

新西兰元/美元 0.6487 0.6467 0.31 -16.80 0.7797

欧元/瑞郎 1.0831 1.0813 0.17 -9.94 1.2026

欧元/英镑 0.7335 0.7338 -0.04 -5.42 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.6343 9.6407 -0.07 2.40 9.4688

美元/挪威克朗 8.2766 8.2248 0.63 10.77 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 蔡美珍/张明钧/陈宗琦；审校 孙茉莉/艾茂林/杜明霞)

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