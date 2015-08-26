《路透晚报》--8月26日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：结束六日连阴收高3.2%，逢低买盘吸纳蓝筹股

日本股市周三反弹，逆转连续六日的跌势，因中国股市暴跌后恢复平静，且逢低买盘吸纳银行、大型出口商等蓝筹股。日经指数上涨3.2%至18,376.83点，录得去年10月31日以来最大单日涨幅。东证股价指数上涨3.2%至1,478.97点，JPX-日经400指数涨3.2%至13,316.89点。

--中国股市：沪综指收跌1.3%续创八个半月新低，央行双降作用有限

沪综指收跌1.3%续创八个半月新低，并连续第五日下跌，全天走势震荡。在量能未见明显放大、权重蓝筹未有集体发力的背景下，政策利好恐难扭转股指运行趋势，预计短线大盘继续震荡寻底。沪综指收报2,927.288点，跌37.679点或1.27%。

上证A股今日成交4,608亿元人民币，上日为3,576亿元。沪深300指数收报3,025.69点，跌0.57%,；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报2,730.4点，跌3.55%，成交1,785,997手。130亿元额度的沪股通净买入75.00亿元。

--香港股市：收跌1.5%，中国央行双降措施影响短暂

香港股市回吐早盘的涨幅盘终收跌，因中国降准降息引发的兴奋情绪消退，且午后内地股市恢复跌势亦打压此间市场信心。恒生指数收低1.5%至21,080.39点，恒生国企指数下跌0.9%报9,427.93点。

--汇市：美元兑欧元与日圆上涨，中国及欧洲股市续跌

美元兑日圆及欧元上涨。尽管中国宣布宽松措施，中国及欧洲股市仍下跌，多数投资人对全球经济前景感到不安。0842GMT，欧元/美元跌0.29%报1.1481，美元/日圆涨0.53%报119.49，欧元/日圆涨0.26%报137.20日圆。

--欧元债市：德国公债收益率回落，围绕中国降息降准的乐观情绪消退

德国公债收益率下跌，因围绕中国降息降准的乐观情绪消退，且市场焦点重回到油价低迷和通胀前景堪忧之上。德国10年期公债收益率早盘时段下降4个基点，重返0.70%下方。评级较低的葡萄牙、西班牙和意大利10年期收益率均下降1个基点，分别报2.73%、2.10%和1.98%。

--国际油市：原油期货仍接近六年半低点，因中国经济忧虑挥之不去

原油期货微幅上涨，但仍距六年半低点不远，此前中国央行采取措施支撑经济，但供应过剩忧虑抑制了油价升幅。0830GMT时，布兰特原油涨0.13美元，报每桶43.34美元，美国原油期货升0.28美元，至39.59美元。

--全球金市：金价走势挣扎，中国降息后多国股市走高

金价下滑，因中国进一步放松货币政策后多国股市反弹。市场焦点可能重回美国今年升息的可能性，而升息将弱化黄金的吸引力。0828GMT，现货金报每盎司1,136.71美元，料连续第三个交易日下跌。美国12月期金跌0.15%至每盎司1,136.6美元。

--金属期市：期铜重拾跌势，中国降息降准未能驱散需求疑虑

伦敦金属交易所(LME)期铜回落，隔夜上涨逾2%，尽管中国央行降息，但对中国需求前景的担忧挥之不去。0829GMT，三个月期铜下跌1.62%，报每吨4,983美元。其它LME金属价格也下滑，一些金属交投于近期触及的数年低点附近。上海期货交易所期铜10月合约收高0.8%，至每吨38,840元人民币。