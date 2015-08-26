台湾汇市：台币随韩元收升逾1角，外资汇入及出口商抛汇料支撑台币微扬

* 台币带量收升1.14角突破32.800关口 * 随韩元延续上日反弹态势及外资卖汇 * 月底出口商抛汇需求可望支撑台币微扬 * 明日台币实质交易区间暂看32.400-32.550 路透台北8月26日 - 台币兑美元 周三带量收升1.14角。交易员指出，台币随韩元延续上日反弹走 势，及外资卖汇力道仍强，带动台币实质交投弹幅较为明显，由于月底暂且消化出口商抛汇卖需将支撑台币走 势，且若外资持续汇入，短线台币实质交投有望维持区间微升态势。 交易员并表示，今日主要交投来自部分外资积极汇入及进口商在32.500下方的买汇需求，激励成交动能持 稳偏热，午后由外资汇入量能略胜一筹，推升台币实质交投靠向32.400，市场预期出口商月底抛汇量能将持续 增温，将增添台币缓步续扬动能。 〞我觉得台币会再往下方一点，因为外资卖汇力道还蛮大的。〞一位大型外资保管行交易员说。 另位大型公营银行交易员指出，今日已有部分银行略见月底出口商抛汇卖需，预计月底出口商抛汇需求将 逐渐提高，推估月底前台币贬不下去，实质交投料在32.5附近偏强整理，但升幅不会太大，因为台股表现并不 抢眼，且今日外资在台股卖超逾90亿台币。 今日台币实质交易区间在32.400-32.679，上日交易区间在32.620-33.000。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度与上日尾盘大致相同。一 个月美元/台币远汇 尾盘报32.470/32.490，上日收在32.670。 台湾股市周三收盘续扬0.52%至7,715.59点。证券交易所今日资料显示，外资及陆资在台股再转为卖超91. 57亿台币；上交易日修正后为买超41.53亿台币。 多数新兴亚洲货币周三下跌，中国股市走势仍如过山车，未能安抚投资者对于风险的恐慌，即便上日中国 央行出台宽松政策以扶持经济和支撑股市。 其中韩元兑美元 尾盘扩大涨幅，收 高0.8%至1,186.0，上日收报1,195.3。 本周余日国际重要经济数据和事件： 8月26日(三)： 德国曼海姆--欧洲央行首席经济学家普雷特发表演说；7月美国建筑许可年率；美国耐久财(耐用品)订单 。 8月27日(四)： 维也纳--西巴尔干峰会；美国杰克森霍尔--召开主题为“通胀动态与货币政策”的杰克森霍尔经济政策研 讨会；欧洲央行执委科尔在法国外交部举办的大使会议上发表讲话；第二季美国企业获利；美国国内生产总值 (GDP)环比年率第二季修正值；美国7月成屋待完成销售指数。 8/28日(五)： 中国公布1-7月规模以上工业企业利润；美国公布实质个人支出、个人所得；美国公布个人消费支出(PCE) 物价指数；密西根大学美国消费者信心指数8月终值。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 32.765 32.879 32.400-32.890 32.885 10.60 11.78 元太外汇经纪公司 32.766 32.880 32.405-32.886 32.886 4.36 3.91 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.005/0.020 0.005/0.020 美元/台币六个月期 -0.030/-0.010 -0.020/0.010 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜 审校 曾祥进)