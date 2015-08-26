路透基点：中国旭阳煤化工集团寻求1.5亿美元三年期贷款

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港8月26日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北京旭阳煤化工集团正筹措1.5亿美元的三年期贷款。独家牵头行兼簿记行(MLAB)法国农业信贷银行(Credit Agricole)上周向有限的数家银行推出这笔贷款案。
消息人士表示，这笔贷款的最高综合收益为400个基点。银行回覆截止期限为9月25日。
根据一名消息人士，去年10月，旭阳煤化工集团子公司--河北中煤旭阳焦化有限公司透过独家MLAB法国农业信贷银行，取得5亿元人民币（7,800万美元）三年期贷款。中国银行、彰化银行与台湾合作金库加入联贷，担任牵头行。
旭阳煤化工集团成立于1995年，主要在中国从事焦煤与化工业务。(完) (编译 陈宗琦；审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”