日本个股：丰田称将从周四起“逐步”重启天津港附近工厂

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京8月26日 - 丰田汽车 周三称，计划从周四起“逐步”重启天津港附近的制造业务，此项业务在8月12日天津滨海新区发生危险化学品爆炸后已暂停生产。
“从明天(8月27日)起，我们将逐步重启(受天津爆炸案影响工厂的)生产。我们会继续将安全放在首位，在监测情况发展的同时谨慎行事，”该公司发布的一份声明称。
8.12天津爆炸案后，丰田暂停了两家组装厂的生产，该公司给出的其中一部分原因是爆炸后存在安全隐患。(完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”