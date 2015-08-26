欧洲汇市：英镑兑欧元上涨，因英国对中国的贸易曝险有限

货币市场已将英国央行升息时点推后至大约明年第三季，不再是三周前该央行发布季度通胀报告时所预期的明年年初。

继中国令人民币贬值及最新数据显示更多经济疲弱迹象后，近几日围绕经济成长放缓的担忧加剧。这些因素均加重中国股市抛盘力度，并导致全球股市随之动荡。

“我们仍对全球经济成长前景持谨慎看法，认为美英升息时间表都将进一步后延，”英国Woodford Investment Management基金经理Neil Woodford发表博客文章称。

英镑兑欧元 涨0.2%至0.7324。周一曾触及三个月低位0.7421，当日跌逾2%，创2009年以来最大跌幅。

英镑兑美元 持平于1.5678；而英镑贸易加权指数 微跌至92.8。

“市场目前预期英国央行将推后升息，我们看涨英镑的观点风险不大，继续推荐增持，尤其是兑澳元，”瑞银策略师在一份报告中写道。(完)

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