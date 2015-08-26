欧洲汇市：英镑兑欧元上涨，因英国对中国的贸易曝险有限

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
货币市场已将英国央行升息时点推后至大约明年第三季，不再是三周前该央行发布季度通胀报告时所预期的明年年初。
继中国令人民币贬值及最新数据显示更多经济疲弱迹象后，近几日围绕经济成长放缓的担忧加剧。这些因素均加重中国股市抛盘力度，并导致全球股市随之动荡。
“我们仍对全球经济成长前景持谨慎看法，认为美英升息时间表都将进一步后延，”英国Woodford Investment Management基金经理Neil Woodford发表博客文章称。
英镑兑欧元 涨0.2%至0.7324。周一曾触及三个月低位0.7421，当日跌逾2%，创2009年以来最大跌幅。
英镑兑美元 持平于1.5678；而英镑贸易加权指数 微跌至92.8。
“市场目前预期英国央行将推后升息，我们看涨英镑的观点风险不大，继续推荐增持，尤其是兑澳元，”瑞银策略师在一份报告中写道。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 杜明霞/刘秀红；审校 艾茂林/王洋)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。