路透基点：顶新旗下电信商台湾之星寻求40亿台币融资

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港8月26日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾顶新集团旗下电信服务供应商台湾之星将寻求40亿台币的两年期贷款。
一名消息人士表示，担任牵头行兼簿记行(MLAB)的中国信托商业银行，目前正与台湾之星讨论最终条款与细节。
顶新将担任贷款担保人，这是自去年爆发食用油丑闻后，顶新集团首度重返贷款市场。去年10月，顶新旗下正义食品公司因涉嫌将动物饲料油混掺入食用油进行销售，遭到检方调查。
大约在同一时间，台湾之星代表顶新寻求一笔520亿台币贷款收购融资，以收购有线电视业者中嘉网路(CNS)。黑心油丑闻的爆发，使得贷款与收购计划暂时搁置。
丑闻也对顶新的整体募资能力与现金流造成冲击。顶新在国内市场筹资遭逢诸多阻力，包括台湾之星股权的出售。
目前仍不知台湾之星此次最新融资的目的。台湾之星成立于2013年，顶新持股52%，其他股东包括正崴精密工业、中国信托集团、金仁宝集团以及霖园集团。(完) (编译 陈宗琦；审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”