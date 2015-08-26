路透基点：顶新旗下电信商台湾之星寻求40亿台币融资

路透香港8月26日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾顶新集团旗下电信服务供应商台湾之星将寻求40亿台币的两年期贷款。

一名消息人士表示，担任牵头行兼簿记行(MLAB)的中国信托商业银行，目前正与台湾之星讨论最终条款与细节。

顶新将担任贷款担保人，这是自去年爆发食用油丑闻后，顶新集团首度重返贷款市场。去年10月，顶新旗下正义食品公司因涉嫌将动物饲料油混掺入食用油进行销售，遭到检方调查。

大约在同一时间，台湾之星代表顶新寻求一笔520亿台币贷款收购融资，以收购有线电视业者中嘉网路(CNS)。黑心油丑闻的爆发，使得贷款与收购计划暂时搁置。

丑闻也对顶新的整体募资能力与现金流造成冲击。顶新在国内市场筹资遭逢诸多阻力，包括台湾之星股权的出售。