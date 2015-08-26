英国数据：7月抵押贷款批准件数升至17个月高位--BBA

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透伦敦8月26日 - 英国银行业者协会(BBA)周三公布，英国7月抵押贷款批准件数升至17个月高位，进一步显示英国房市正在反弹。
英国银行业者7月批准46,033件购房抵押贷款，为2014年2月以来最高。7月批准件数高于6月时的44,802件，较上年同期增加11%。
再抵押贷款批准件数跳增29%，达到四年来高位。
“在预期的利率调升之前，精明的屋主纷纷办理划算的交易，”BBA首席经济学家Richard Woolhouse。
英国央行已表示愈来愈接近升息时机，但分析师仍无把握，特别是目前英镑升值及油价下跌令英国物价受到压抑。
BBA数据通常是英国央行放贷数据的先行指标，但BBA数据不包含住宅互助协会的放款统计，但这类协会占了近三分之一的抵押贷款。(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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