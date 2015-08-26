英国数据：7月抵押贷款批准件数升至17个月高位--BBA

路透伦敦8月26日 - 英国银行业者协会(BBA)周三公布，英国7月抵押贷款批准件数升至17个月高位，进一步显示英国房市正在反弹。

英国银行业者7月批准46,033件购房抵押贷款，为2014年2月以来最高。7月批准件数高于6月时的44,802件，较上年同期增加11%。

再抵押贷款批准件数跳增29%，达到四年来高位。

“在预期的利率调升之前，精明的屋主纷纷办理划算的交易，”BBA首席经济学家Richard Woolhouse。

英国央行已表示愈来愈接近升息时机，但分析师仍无把握，特别是目前英镑升值及油价下跌令英国物价受到压抑。