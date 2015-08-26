日本经济：政府8月月报调降消费者支出及出口评估，复苏步伐不稳

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
政府维持对资本支出的评估不变，仍认为资本支出正在复苏，工业生产保持稳定。
对于中国政府可能无力提振经济的担忧，已引发资本从新兴市场普遍外逃的议论。那种情景可能损及全球出口需求，并削弱日本经济的前景。
由于出口不振和消费者减少支出，日本经济4-6月环比年率为萎缩1.6%。
预计日本经济在第三季恢复成长，但对于全球经济的疑虑可能打击家庭及企业的信心。(完)
(编译/审校 蔡美珍/王兴亚/张涛/艾茂林/张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”