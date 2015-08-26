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亚洲 | 2015年 8月 26日 星期三 17:41 BJT

日本经济：政府8月月报调降消费者支出及出口评估，复苏步伐不稳

政府维持对资本支出的评估不变，仍认为资本支出正在复苏，工业生产保持稳定。

对于中国政府可能无力提振经济的担忧，已引发资本从新兴市场普遍外逃的议论。那种情景可能损及全球出口需求，并削弱日本经济的前景。

由于出口不振和消费者减少支出，日本经济4-6月环比年率为萎缩1.6%。

预计日本经济在第三季恢复成长，但对于全球经济的疑虑可能打击家庭及企业的信心。(完)

(编译/审校 蔡美珍/王兴亚/张涛/艾茂林/张明钧)

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