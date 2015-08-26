重发-香港金融：人民币贬值后，香港可能解除联系汇率的押注升温

(重发以修改第一段错字"挂"钩)

路透香港8月26日 - 中国本月意外让人民币贬值，在金融市场掀起滔天巨浪，并引发全球进入货币战的疑虑，而对香港可能解除长久以来港元与美元挂钩的联系汇率制度的押注也随之升温。

预期港元未来波动的指标--港元一个月期隐含波动率 周一跳升至2.23，创下10年来最高，远高于8月11日中国人民银行让人民币贬值2%时的1。

“港元正被视为传统的避险货币。投资人解除风险投资部位，并将资金转入港元债券及现钞，”联博(AllianceBernstein)亚太固定收益主管Hayden Briscoe表示，他是管理全球2,500亿美元固定收益基金团队的成员之一。

避险买盘已导致港元兑其它竞争货币升值。

“由于亚洲货币普遍贬值，港元看来明显高估，”大和证券分析师Kevin Lai表示，他并称在美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策正常化之后，若中国遭遇严重信用紧缩及资本外流，则联系汇率制度将会面临巨大压力。

许多新兴市场货币，包括马币(林吉特) 、印尼卢比 以及巴西雷亚尔 兑美元都已经跌至逾10年新低，因资本自这些经济放缓的经济体外流。

最新加入货币战争的是哈萨克斯坦，该国上周让本币坚戈兑美元贬值超过四分之一。

港元兑美元周三在区间高位交投，报7.7506港元，8月11日报7.7616。港元兑美元自1983以来就紧盯7.8港元，但可在7.75-7.85港元间交易。

政府官员此前多次重申不会改变联系汇率制度。

澳新(澳盛/ANZ)银行分析师Raymond Yeung说，“我认为港元并非和以往的瑞郎一样，还没有到必须改变联系汇率的阶段。”(完) (编译 张明钧; 审校 屈桂娟)