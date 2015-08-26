中国资管：股市震荡加速银行理财资金离场--普益财富

路透北京8月26日 - 中国第三方理财研究机构--普益财富周三发布最新报告称，近来一些银行理财产品出现频频提前中止的现象。主要是由于6月中旬至今中国股市巨幅波动后，对接股市的银行理财资金退出后难觅高收益投向，从而无法完成承诺的收益而提前终止。

报告称，另一个可能的原因是目前资金面宽松，个别银行不太缺钱，亦无需过多的资金在其资产池内运作，于是选择提前终止。

根据普益财富不完全统计，目前已经有建行、招商银行、广发银行、中信银行的20多款理财产品提前中止。山东信托、四川信托、外贸信托、西部信托、兴业信托、云南信托等多家与银行理财资金合作的信托也提前终止了26款信托产品。

**以下为报告原文**

近两月，由于股市波动非常剧烈，不仅诸多散户来不及反应，损失惨重，很多专业的投资机构也非常无奈，甚至逐渐减仓离场。自2015年6月15日股灾开始后，与股市有关的产品非自愿提前中止的数量大大增多。

据我们之前的报告分析，今年二季度有很多银行发行的理财产品通过各种渠道间接入市，如认购其他产品的优先级、对接打新基金等，银行理财产品的风控严格，入市本金并无损害。关于近来一些银行理财产品频频提前中止的现象。

我们认为原因有二：由于理财产品多为预期收益型产品，当对接股市这部分资金退出后，很难再找到能在剩余时间内提供高收益的投向，银行无法完成之前承诺的收益，因而选择提前终止，且在终止时还能按照之前约定的收益率计算提供给投资者的实际收益；另一个可能的原因是目前资金面宽松，个别银行不太缺钱，亦无需过多的资金在其资产池内运作，于是选择提前终止。区别在于前者银行倾向于发行新的收益较低的产品让这部分投资者认购。

银行理财产品通过信托、券商资管、基金等产品入市，当这些产品提前中止时，对接它们的银行理财资金就得回流，我们并不确定有多少家银行发行的理财产品与其对接，也不能估算对接的理财产品中有多少比例的资金参与其中，能确定的是，入市比例越大的理财产品提前中止的可能性越大。

我们无法收集齐全部的信息，一方面由于机构信息披露有延迟现象，这类理财产品大多也是私人银行针对高净值客户发行的，提前中止时采用直接通知的方式；一方面由于这种状况实在比较突然及少见，短时间内也难以梳理。就统计到的数据来看，7月份开始提前中止的产品数量尤盛。

就这些发布提前中止公告的银行理财产品来看，一些银行虽未说明提前中止原因，但产品投向印证了我们之前的观点。中信银行发行的“中信理财之惠益计划稳健系列5号86期保本型产品”虽然标的是债券，根据其产品说明书，有0-30%的资金投向是一级市场，我们可以认为是打新。

从银行提前终止对接股市的理财产品可看出，目前股市来自机构的场外杠杆资金规模大大缩减，之前进入的资金，部分被套，部分退出，退出原因有二：获利退出，强制平仓退出；还有一些原计划进入的资金，面临突如其来的震荡，放弃入市。至于还有多少资金徘徊在门外，是否还在等待时机，我们无从揣测。另外，我们跟踪了一些发布提前中止公告的信托机构，从证券投资类信托和打新信托中亦可窥见一些动向，其提前中止的原因大致如下：

六月份，应监管要求，一些信托公司开始清算伞形信托，大多也是根据条款----次级受益人和优先级受益人均自愿申请提前中止信托计划。这类计划大多设立早，积累了前期的收益，离场时依然是大赚的，即使是在股灾发生后。如西部信托发行的“稳健人生系列伞形结构化2期证券投资集合资金信托计划”，根据此计划下第8014信托单元的清算报告，其设立条款-----“次级受益人提出终止且受托人同意,本信托单元提前终止”，此单元于2014年12月4日设立，原计划投资周期为1年，于2015年6月29日提前终止，次级受益人利用优先级受益人的资金，赚得盆盈钵满。

不过，并不是所有产品都这样幸运，不少也因为产品净值达到止损线被强制平仓，从而致使信托产品被提前清算，依然以西部信托的产品为例，其在2015年6月1日成立的“合富一期证券投资集合资金信托计划”，次级受益人损失严重，根据其提前清算公告，此计划于成立一月，即在6月30日清算，设立期初为7000万人民币，到期每份净值为0.7939元。

同为带杠杆的信托计划，与稳健人生系列伞形结构化2期证券投资集合资金信托计划相比，进场时间已晚半年，2015年6月1日大盘为4828点，2014年12月4日为2899点；合富一期（简称）的次级方杠杆却是3.5倍，后者为2倍。