中国社会：天津港爆炸事故遇难人数升至139人，仍有34人失联

据天津市政府新闻办公室官方微博天津发布报导，事故遇难者全部已确认身份，其中公安消防人员21人，天津港消防人员63人，民警8人，其他人员47人。 失联者中，包括公安消防人员3人，天津港消防人员17人，民警3人，其他人员11人。 此外，住院治疗人数527人，其中危重症10人，重症24人，累计出院272人。