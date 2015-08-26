中国证券：中金所对164名期指客户采取限制开仓一个月的监管措施

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京8月26日 - 中国金融期货交易所周三发布通知，对152名单日开仓量超过600手、13名日内撤单次数达到400次、一名自成交次数达到五次，共计164名（去除重复）股指期货客户采取限制开仓一个月的监管措施。
新闻稿称，上述客户在当日的交易行为违反了该所发布的《关于股指期货异常交易监管标准及处理程序的通知》的相关规定，为进一步加强对股指期货市场异常交易行为的监管，中金所对其及时采取了监管措施。
中金所表示，将继续坚持严格监管理念，认真履行自律监管职责，及时发现市场异动并采取坚决措施，对各类违规行为坚持发现一起查处一起，维护“三公”原则和市场的规范运行。
中金所周二晚间发布系列股指期货管控措施，决定自周三（26日）结算时起，逐步提高沪深300和上证50股指期货各合约的非套期保值持仓的交易保证金，最终至20%。 （完） (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”