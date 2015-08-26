路透基点：台湾群光电能启动等值40亿台币循环信贷--TRLPC

路透香港8月26日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾群光 电能科技正透过牵头行兼簿记行(MLAB)台湾合作金库，寻求等值40亿台币 (等值1.23亿美元)的五年期循环信用额度贷款。 这笔可以美元或台币提取的贷款，利率为三个月或六个月台北金融业 拆款定盘利率(TAIBOR)加码63基点。如以新台币提取，税前利率下限设定 在1.7%；如以美元提取，则为三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(Lib or)加码118个基点。 当台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)和Libor利差超过 30个基点时，借款方将支付超出的利差部分。 受邀银行有三个参贷层级：承贷8亿台币或以上，可获12个基点前端 费与牵头行头衔；承贷5-7.99亿台币，可获7个基点的费用；承贷3-4.99 亿台币，可获5个基点的费用。参与层级较低的银行将获得一般参贷行头 衔。 承诺费为10个基点。回覆截止期限为9月4日。 应收账款充当担保品。融资所得将用于营运资本。 群光电能上一次寻求贷款是在2012年5月，当时寻求等值50亿台币的 三年期循环信用额度贷款，利率为二级市场商业本票利率加码80个基点( 台币提取)，以及较Libor加码95个基点(美元提取)。 群光电能为群光电子旗下子公司。(完) (编译 陈宗琦；审校 张涛)