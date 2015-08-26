亚洲橡胶：TOCOM期胶自六年低位反弹，但中国相关担忧限制涨幅

“中国放宽货币政策后激发了一轮买盘，但涨势有限，因投资人不确定降息降准是否真能支撑该国经济，”Rakuten Securities大宗商品分析师Satoru Yoshida表示。

中国股市沪综指周三收跌1.3%续创八个半月新低，并连续第五日下跌。分析师指出，受中国央行昨日双降利好刺激，今日沪综指一度冲高逾4%，但随后迅速回落，全天走势震荡。在量能未见明显放大、权重蓝筹未有集体发力的背景下，政策利好恐难扭转股指运行趋势，预计短线大盘继续震荡寻底。

这推动上海期交所交投主力1月期胶 下跌160元人民币，收报每吨11,170元人民币。

Yoshida表示，“看来期胶价格失去一次技术性反弹的机会。由于中国需求放缓疑虑不绝于耳，再加上股市剧烈震荡，TOCOM指标期胶预料很快将测试160日圆。”

新加坡商品交易所(SICOM)9月期胶 最新报每公斤124.2美分，跌2.7美分。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/张明钧; 审校 艾茂林/陈宗琦)