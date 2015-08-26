中国新债：河北定向发行总额241.83亿元地方债，利率较下限上浮15%

路透北京8月26日 - 中国河北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销方式发行了年内第二批总额241.83亿元人民币的地方政府债券，全部为置换债券；其中一般债券180.84亿元，专项债券60.99亿元；各期限利率较下限上浮幅度均为15%。

河北省本次定向发行的一般债券期限包括三、五、七和10年，利率分别为3.37%、3.73%、4.03%和4.01%，三年期发行量为36.34亿元，五年和七年期均为54.19亿元，10年期发行规模为36.12亿元。

专项债券期限含三年、五年和七年，利率与一般债相同，发行规模分别为18.35亿元、18.26亿元和24.38亿元。

从此前已公布的定向发行地方债情况来看，除河北省首批定向债持平或贴近下限，上海市上浮8%-10%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度以15%居多。

近期公开招标的地方债中标利率均明显高于投标区间下限。其中，8月7日招标的辽宁债中标利率全线高于投标区间下限至少20个基点(bp)，其中10年专项债甚至未招满，中标利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。此后完成招标发行的地方债，各期限品种的中标利率大多较下限高出10个bp左右。

而此前除个别省市，公开发行的地方债，中标利率均贴近或持平于同期限国债到期收益率五日均值，即投标区间下限。

财政部、央行、银监会此前联合发文，明确地方债置换引入定向发行方式，同时将地方债全面纳入抵押品范围；定向发行部分将于8月底前全部完成。

定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)

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here (发稿 侯向明；审校 吴芳/张喜良)