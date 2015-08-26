国际油市：亚洲380-cst燃料油跌破200美元，为2005年2月以来首次

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透8月26日 -
新加坡一船用燃料交易商表示：“燃料价格跌这么多，供货商仍需要考虑运营成本。”
现货交易中成交了四笔。
兴隆自壳牌手中买入20,000吨180-cst，船期定在9月20-24日，成交价格较新加坡现货报价每吨贴水7美元。
CCMA售给摩科瑞20,000吨180-cst，船期为9月19-23日，成交价格为每吨203.50美元。
中国航油卖给兴隆20,000吨380-cst船货，船期为9月15-19日，成交价格为较新加坡现货报价9月均价每吨贴水7美元。
摩科瑞售给兴隆20,000吨380-cst船货，船期为9月21-25日，成交价格为较新加坡现货报价每吨贴水7美元。(完)
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(编译 张明钧/孙茉莉; 审校 张涛/王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”