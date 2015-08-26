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亚洲 | 2015年 8月 26日 星期三 19:23 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油跌破200美元，为2005年2月以来首次

路透8月26日 -

新加坡一船用燃料交易商表示：“燃料价格跌这么多，供货商仍需要考虑运营成本。”

现货交易中成交了四笔。

兴隆自壳牌手中买入20,000吨180-cst，船期定在9月20-24日，成交价格较新加坡现货报价每吨贴水7美元。

CCMA售给摩科瑞20,000吨180-cst，船期为9月19-23日，成交价格为每吨203.50美元。

中国航油卖给兴隆20,000吨380-cst船货，船期为9月15-19日，成交价格为较新加坡现货报价9月均价每吨贴水7美元。

摩科瑞售给兴隆20,000吨380-cst船货，船期为9月21-25日，成交价格为较新加坡现货报价每吨贴水7美元。(完)

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(编译 张明钧/孙茉莉; 审校 张涛/王洋)

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