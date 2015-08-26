中国反腐：安监总局局长杨栋梁涉嫌严重违纪违法被免职--新华

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京8月26日 - 新华社官方微博“新华时点”周三称，据中央组织部有关负责人证实，国家安全生产监督管理总局局长、党组书记杨栋梁涉嫌严重违纪违法，中央已决定免去其领导职务。
根据国家安全生产监督管理总局网站披露的杨栋梁工作简历，自1994年起在天津工作，2001-2012年一直担任天津市副市长，2012年5月起，任国家安全生产监督管理总局局长、党组书记。中共第十八届中央委员会委员。
8月12日晚间23时20分左右，天津港国际物流中心区域内瑞海公司所属危险品仓库（系民营企业）发生剧烈爆炸，事故造成严重死伤，港口、厂房及近万辆汽车亦遭损毁。
截至周三15时，共发现遇难者人数139人，其中公安消防人员21人；失联34人；住院治疗人数527人，其中危重症10人，重症24人，累计出院272人。（完） (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”