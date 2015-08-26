东南亚股市：多数收高，越南股市录得15个月最大单日涨幅

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透曼谷8月26日 - 大多数东南亚股市周三上涨，因本土投资者寻求逢低买入之前遭受重创的个股，不过外资对于中国和全球市场近期的不稳定性依旧心存谨慎。
越南股市 表现出色，指标股指 录得15个月来最大涨幅，之前该国政府表示，将维持经济增长目标不变，并在年底前保持本币兑美元汇价稳定。
马来西亚股市 连升第二日至8月19日以来的最高，不过交易所数据显示外资继续卖超，净卖出3.01亿马币。
菲律宾股市 和印尼股市 双双从低迷的盘初走势中反弹，盘终均小幅上涨，数据显示外资在菲律宾股市卖超36亿披索。
新加坡股市表现低迷，指标股指 下跌0.5%。
泰国股市抹去早盘涨幅收跌0.3%。权重能源股下挫，因国际油价保持在六年半低点附近，该国最大能源公司PTT 下跌1.2%。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 323.77 -0.49 -0.15 -21.18 410.77
新加坡 2873.00 -13.29 -0.46 -14.62 3365.15
马来西亚 1580.37 16.43 +1.05 -10.27 1761.25
泰国 1320.08 -3.80 -0.29 -11.86 1497.67
印尼 4237.73 9.23 +0.22 -18.93 5226.95
菲律宾 6867.92 37.58 +0.55 -5.02 7230.57
越南 545.89 15.91 +3.00 +0.05 545.63
(完)
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(编译 王洋; 审校 孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”