东南亚股市：多数收高，越南股市录得15个月最大单日涨幅

路透曼谷8月26日 - 大多数东南亚股市周三上涨，因本土投资者寻求逢低买入之前遭受重创的个股，不过外资对于中国和全球市场近期的不稳定性依旧心存谨慎。

越南股市 表现出色，指标股指 录得15个月来最大涨幅，之前该国政府表示，将维持经济增长目标不变，并在年底前保持本币兑美元汇价稳定。

马来西亚股市 连升第二日至8月19日以来的最高，不过交易所数据显示外资继续卖超，净卖出3.01亿马币。

菲律宾股市 和印尼股市 双双从低迷的盘初走势中反弹，盘终均小幅上涨，数据显示外资在菲律宾股市卖超36亿披索。

新加坡股市表现低迷，指标股指 下跌0.5%。

泰国股市抹去早盘涨幅收跌0.3%。权重能源股下挫，因国际油价保持在六年半低点附近，该国最大能源公司PTT 下跌1.2%。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 323.77 -0.49 -0.15 -21.18 410.77

新加坡 2873.00 -13.29 -0.46 -14.62 3365.15

马来西亚 1580.37 16.43 +1.05 -10.27 1761.25

泰国 1320.08 -3.80 -0.29 -11.86 1497.67

印尼 4237.73 9.23 +0.22 -18.93 5226.95

菲律宾 6867.92 37.58 +0.55 -5.02 7230.57

越南 545.89 15.91 +3.00 +0.05 545.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数