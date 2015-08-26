国际油市：亚洲交易商考虑向欧洲运送更多油品，因运费率全线下滑

路透新加坡8月26日 - 业内消息人士周三表示，亚洲交易商正在考虑增加对欧洲的发货，因船只运费费率全面下滑。

业内消息人士称，托克(Trafigura)临时预定了三艘巨型油轮，9月要自韩国将柴油运往西非。

他们表示，这要比以往要多，可能是因为运费率下降和套利窗口打开。

一份招标稳健显示，印尼Pertamina已启动了第四季航煤定期供给的谈判，求购最多990万桶航煤。

壳牌和兴隆之前一直是该公司的航煤供应商。

日本石油连盟最新数据显示，日本截止8月22日一周的煤油库存增至七个月高点1,462万桶。

交易商称，这可能是因为炼厂要在9月和10月进入维护季，提前储存以备有足够库存过冬。

数据显示，日本炼厂上周的设备利用率降至89.5%，低于前一周的91.3%。

新加坡现货交易中，航煤成交一笔，柴油未有交易。

托克买进150,000桶9月10-14日的的航煤，卖家为兴隆，双方成交价格为较新加坡报价每桶贴水0.8美元。(完)

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