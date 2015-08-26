马来西亚期市：棕榈油期货连续第六日下滑，因外围市场低迷

路透雅加达8月26日 - 马来西亚棕榈油期货周三连续第六个交易日下滑，因外围市场低迷损及人气，而马币低迷也未能提供多少助力。

指标11月棕榈油期货 收跌2.05%，报每吨1,867马币。

成交量报50,582口，高于以往约35,000口的每日均量。

“食用油市场低迷，”一位在吉隆坡的外资大宗商品交易员说，指棕棕榈油和中国大商所的豆油表现不佳，“我认为外部市场的影响盖过了马币影响。”

本月棕榈油累计下滑12%，周二曾跌至2009年3月来最低。

新兴汇市/马币(林吉特) 触及17年低点，此前媒体报导称，阿布扎比的International Petroleum Investment(IPIC)考虑退出帮助一马发展(1MDB)(马来西亚国有基金)重组债务的计划。但一马发展否认该报导，助马币扳回部分跌幅。

美国9月豆油期货 在亚洲尾盘下跌1.7%，中国大商所主力豆油期货 下跌1.06%。(完)

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