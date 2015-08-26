国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至七个半月低点，台塑石化削减产量

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡8月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨48.65美元，为1月12日以来最低，因亚洲主要石脑油进口商削减裂解装置利用率，且需求减慢亦带来压力。
台塑石化发言人周三表示，公司削减旗下三座石脑油裂解装置的产能利用率至80%左右。
疲弱的基本面拉低了现货价格，韩国LG化学买入10月上半月石脑油，成本加运费价为较日本报价每吨贴水5美元左右。
路透数据显示，这是大概六周来韩国最低的现货价格。
“汽油价格疲弱亦打压石脑油，”新加坡一贸易商说道。
汽油裂解价差承压，因需求高峰已远去。汽油裂解价差跌至每桶11.12美元，为4月10日以来最低。
中石油卖出一艘95号汽油船货，买家为壳牌，船期定在9月14-18日，成交价格为FOB价格较新加坡报价每桶升水1.40美元。
壳牌自8月3日来已经累计买进逾150万桶之多的汽油，因旗下Bukom炼厂一原油装置还处于维护中。该炼厂8月21日发生了火灾。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”