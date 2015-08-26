国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至七个半月低点，台塑石化削减产量

路透新加坡8月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨48.65美元，为1月12日以来最低，因亚洲主要石脑油进口商削减裂解装置利用率，且需求减慢亦带来压力。

台塑石化发言人周三表示，公司削减旗下三座石脑油裂解装置的产能利用率至80%左右。

疲弱的基本面拉低了现货价格，韩国LG化学买入10月上半月石脑油，成本加运费价为较日本报价每吨贴水5美元左右。

路透数据显示，这是大概六周来韩国最低的现货价格。

“汽油价格疲弱亦打压石脑油，”新加坡一贸易商说道。

汽油裂解价差承压，因需求高峰已远去。汽油裂解价差跌至每桶11.12美元，为4月10日以来最低。

中石油卖出一艘95号汽油船货，买家为壳牌，船期定在9月14-18日，成交价格为FOB价格较新加坡报价每桶升水1.40美元。

壳牌自8月3日来已经累计买进逾150万桶之多的汽油，因旗下Bukom炼厂一原油装置还处于维护中。该炼厂8月21日发生了火灾。(完)

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