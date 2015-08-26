《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月26日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 68.66 +0.09 +0.13 4465138
京东 25.59 +0.53 +2.11 12703462
新浪 36.22 +1.11 +3.16 1332441
搜狐 44.07 +0.42 +0.96 302387
网易 111.43 -0.65 -0.97 1135850
百度 142.40 +5.41 +3.95 8309174
台湾
台湾积体电路 19.45 +0.69 +3.68 5083509
联电 1.67 -0.01 -0.60 164560
日月光 4.78 +0.01 +0.21 587515
硅品精密 6.03 +0.00 +0.00 1262921
和信超媒体 0.56 -0.00 -0.69 75499
友达 3.01 +0.14 +4.88 500463
中华电信 29.47 +0.12 +0.41 70082
台湾国际航电 37.72 +1.02 +2.78 1689667
香港
中国移动 59.02 +0.20 +0.34 316589
中国联通 13.24 -0.02 -0.15 184985
中国电信 55.22 +0.35 +0.64 22443
中芯国际 4.12 +0.03 +0.73 4761
电讯盈科 5.35 +0.07 +1.33 334
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”