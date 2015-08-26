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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 06:23 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月26日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 68.66 +0.09 +0.13 4465138

京东 25.59 +0.53 +2.11 12703462

新浪 36.22 +1.11 +3.16 1332441

搜狐 44.07 +0.42 +0.96 302387

网易 111.43 -0.65 -0.97 1135850

百度 142.40 +5.41 +3.95 8309174

台湾

台湾积体电路 19.45 +0.69 +3.68 5083509

联电 1.67 -0.01 -0.60 164560

日月光 4.78 +0.01 +0.21 587515

硅品精密 6.03 +0.00 +0.00 1262921

和信超媒体 0.56 -0.00 -0.69 75499

友达 3.01 +0.14 +4.88 500463

中华电信 29.47 +0.12 +0.41 70082

台湾国际航电 37.72 +1.02 +2.78 1689667

香港

中国移动 59.02 +0.20 +0.34 316589

中国联通 13.24 -0.02 -0.15 184985

中国电信 55.22 +0.35 +0.64 22443

中芯国际 4.12 +0.03 +0.73 4761

电讯盈科 5.35 +0.07 +1.33 334

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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