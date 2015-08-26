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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 06:16 BJT

《日本重要政经日程》--8月27日

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月26日

2350 - 一周资本流动数据

8月27日

0120 - 三个月期贴现国库券标售

0130 - 两年期公债标售

0630 - 吉坤日矿日石能源宣布下月原油提炼计划

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 许娜)

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