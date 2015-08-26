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货币新闻 | 2015年 8月 27日 星期四 06:37 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--8月27日至9月3日

汤森路透8月26日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司：

公布时间 业绩季度及公司名称 代码

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8月27日 AMC Q2 2016 欧特克(Autodesk)

8月27日 BMO Q2 2015 Dollar General

8月27日 AMC Q2 2015 GameStop

8月27日 BMO Q1 2016 Patterson Companies

8月27日 BMO Q1 2016 J M Smucker Co

8月27日 BMO Q2 2015 蒂芙尼(Tiffany)

9月1日 BMO Q2 2015 Dollar Tree

9月1日 AMC Q1 2016 H & R Block

9月3日 BMO Q4 2015 Campbell Soup Co

9月3日 BMO Q3 2015 Joy Global

如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校　戴素萍)

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