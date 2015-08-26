《中国报摘》--中国证券报8月27日

--中国国务院总理李克强主持会议，确定加快融资租赁和金融租赁行业发展的措施，更好服务实体经济；部署进一步清理和规范进出口环节收费，为企业发展减负等。

--好买财富研究中心数据显示，今年以来已有1,200余只私募基金清盘，6至8月更是以接近月均200只的速度进入集中“清理期”。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 林高丽)