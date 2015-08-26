《中国报摘》--中国证券报8月27日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--中国国务院总理李克强主持会议，确定加快融资租赁和金融租赁行业发展的措施，更好服务实体经济；部署进一步清理和规范进出口环节收费，为企业发展减负等。
* 其他:
--保监会发布通知对养老保险开展相关业务作出规范。在投资管理方面，养老保障管理基金投资范围比照保险资金运用相关监管规定执行。
--中铁建东南亚公司总经理朱锡均表示，中泰铁路合作至今已举行六轮会谈，双方拟于9月上旬签署政府间框架协议，预计10月底举行开工典礼。
--好买财富研究中心数据显示，今年以来已有1,200余只私募基金清盘，6至8月更是以接近月均200只的速度进入集中“清理期”。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”