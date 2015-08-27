《中国报摘》--其他报纸重要消息8月27日

**上海证券报**

--趁A股大幅下挫，外资借道沪股通大举买入，沪股通投资额度本周累计已使用238.33亿元人民币，净买入力度为开通以来罕见。同时外资买入筹码也较为集中，中国平安 连续三个交易日累计净买入34.53亿元。

--在央行宣布放开一年期以上定期存款利率浮动上限之后，多个银行公布的一年期以上定期存款利率上浮比例总体较之前略有上升。不过研究机构认为，这一新政短期对银行负债端影响不大。

--从中国银行间市场交易商协会获悉，非金融企业债务融资工具存量规模已突破8万亿元，累计发行债券量达18.5万亿元。

**证券时报**

--A股市场再现巨震，市场上最大的分级基金富国国企改革分级基金触发下折。至此，本周前三个交易日，已有28只分级基金触发下折，规模居前的四只分级基金已经有三只触发下折。

--比亚迪 上半年实现净利润4.66亿元，同比增长29%。三大业务中，汽车及相关产品业务继续成为业绩增长的主要引擎，其它业务中，手机部件及组装业务较为平稳，二次充电电池及光伏业务收入则有所下滑。

**金融时报**

--国家发改委刊文指出，中国经济仍具备保持中高速增长的潜力，预计全年国内生产总值将增长7%左右，有把握实现年初确定的预期目标。(完)