金砖国家：8月26日股汇市收盘纵览

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透8月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月26日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报787.3点，下跌0.16%。
中国股市：沪综指收跌1.3%续创八个半月新低，央行双降利好刺激作用有限
中国汇市：人民币收盘由跌转升，尾盘干预频现致成交创历史次高
香港股市：收跌1.5%，中国央行双降措施的提振效应昙花一现
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报46,038.077点，上涨3.35%。
巴西汇市：雷亚尔兑美元连续第四个交易日走疲，因投资者对该国政治危机对经济的影响感到担忧，而且围绕中国经济的疑虑挥之不去，也压制了新兴市场货币的整体表现。雷亚尔兑美元 收报3.5992/14，上日收报3.6072/84。
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南非股市：收低，黄金生产商领跌，因贵金属价格大跌，金价更挫至一周低位。指标Top-40指数 收报42,854.06点，下跌1.35%；大盘综合指数 收报48,359.24点，下跌1.27%。
南非汇市：兰特兑美元走强，投资人认为兰特超卖
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印度股市：收跌逾1%，回吐上日涨幅；谨慎的投资者避开高风险个股，担心中国的降息举措并不足以令经济回稳，也难以遏制股市下挫。BSE指数 收报25,714.66点，下跌1.22%；NSE指数 收报7,791.85点，下跌1.13%。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.1375/66.1475，上日收报66.1/66.11。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报754.61点，下跌0.51%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报409.13点，下跌0.37%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报68.901，贬值0.07%；卢布兑欧元 报77.913,升值2%。(完) (编译 徐文焰；审校 白云)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价