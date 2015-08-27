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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 08:49 BJT

金砖国家：8月26日股汇市收盘纵览

路透8月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月26日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报787.3点，下跌0.16%。

中国股市：沪综指收跌1.3%续创八个半月新低，央行双降利好刺激作用有限

中国汇市：人民币收盘由跌转升，尾盘干预频现致成交创历史次高

香港股市：收跌1.5%，中国央行双降措施的提振效应昙花一现

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报46,038.077点，上涨3.35%。

巴西汇市：雷亚尔兑美元连续第四个交易日走疲，因投资者对该国政治危机对经济的影响感到担忧，而且围绕中国经济的疑虑挥之不去，也压制了新兴市场货币的整体表现。雷亚尔兑美元 收报3.5992/14，上日收报3.6072/84。

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南非股市：收低，黄金生产商领跌，因贵金属价格大跌，金价更挫至一周低位。指标Top-40指数 收报42,854.06点，下跌1.35%；大盘综合指数 收报48,359.24点，下跌1.27%。

南非汇市：兰特兑美元走强，投资人认为兰特超卖

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印度股市：收跌逾1%，回吐上日涨幅；谨慎的投资者避开高风险个股，担心中国的降息举措并不足以令经济回稳，也难以遏制股市下挫。BSE指数 收报25,714.66点，下跌1.22%；NSE指数 收报7,791.85点，下跌1.13%。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.1375/66.1475，上日收报66.1/66.11。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报754.61点，下跌0.51%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报409.13点，下跌0.37%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报68.901，贬值0.07%；卢布兑欧元 报77.913,升值2%。(完) (编译 徐文焰；审校 白云)

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