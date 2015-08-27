日韩经济指标预测--8月28日-9月4日****

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月24日当周 8月28日(五) 暂无重要数据公布 8月31日当周 8月30日(日) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 9月 -- 正73 2300 韩国工业生产(较前月) 7月 -- +2.3% (较上年同期) -- +1.2% 服务业产出(较前月) -- -1.7% 2350 日本工业生产 7月初值 -- +1.1% 一个月预估值 -- +0.5% 两个月预估值 -- +2.7% 8月31日(一) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 7月 -- +15.4% 房屋开工(较上年同期) -- +16.3% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 -- +0.2% (较上年同期) -- +0.7% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第二季 -- +7.3% 9月1日(二) 0000 韩国出口(较上年同期) 8月初值 -- -3.4% 进口(较上年同期) -- -15.3% 贸易收支(亿美元) -- 顺差77 0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 51.9 0140 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 47.6 2300 韩国经常帐(亿美元) 7月 -- 盈余108 9月2日(三) 2100 韩国外汇储备(亿美元) 8月 -- 3,708.2 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 -- +0.3% (较上年同期) -- +2.2% 9月3日(四) 暂无重要经济数据公布 9月4日(五) 0130 日本加班工资(较上年同期) 7月 -- -0.4%(完)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价