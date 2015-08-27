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亚洲 | 2015年 8月 28日 星期五 06:38 BJT

****日韩经济指标预测--8月28日-9月4日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值     前值 
    
    8月24日当周
    
    8月28日(五)
    暂无重要数据公布
    
    8月31日当周
    
    8月30日(日)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                    9月         --       正73
    2300 韩国工业生产(较前月)                          7月         --      +2.3%
                     (较上年同期)                                  --      +1.2%
             服务业产出(较前月)                                    --      -1.7%
    2350 日本工业生产                               7月初值        --      +1.1%
             一个月预估值                                          --      +0.5%
             两个月预估值                                          --      +2.7%
    
    8月31日(一)
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                       7月        --     +15.4%
             房屋开工(较上年同期)                                  --     +16.3%
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)                8月        --      +0.2%  
                                (较上年同期)                       --      +0.7%
    2350 日本企业资本支出(较上年同期)                第二季        --      +7.3%
 
    9月1日(二)
    0000 韩国出口(较上年同期)                       8月初值        --      -3.4%
             进口(较上年同期)                                      --     -15.3%
             贸易收支(亿美元)                                      --     顺差77
    0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)              8月        --       51.9
    0140 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI)       8月        --       47.6
    2300 韩国经常帐(亿美元)                             7月        --    盈余108 
    
    9月2日(三)
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                           8月        --     3,708.2
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)         第二季修正值        --       +0.3%
                          (较上年同期)                             --       +2.2%
    
    9月3日(四)
    暂无重要经济数据公布
    
    9月4日(五)
    0130 日本加班工资(较上年同期)                       7月        --       -0.4%(完)

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