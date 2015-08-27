欧洲经济指标预测--8月27日-9月3日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
8月24日当周
8月27日(四)
0600 德国进口物价(较前月) 7月 -0.4% -0.5%
(较上年同期) -1.4% -1.4%
0600 英国Nationwide房价(较前月) 8月 +0.4% +0.4%
(较上年同期) +3.1% +3.5%
0645 法国企业景气指数 8月 正101 正102
0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第二季 -- -5.0%
0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 7月 +4.9% +5.0%
民间贷款 +0.8% +0.6%
M3三个月移动平均年增长率 -- +5.1%
2301 英国GfK消费者信心指数 8月 正4 正4
8月28日(五)
0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较上季) 第二季 -0.1% -0.2%
(较上年同期) +0.9% +1.1%
0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -- -0.2%
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 +0.7% +0.7%
(较上年同期) +2.6% +2.6%
0830 英国企业投资(较前季) 第二季初值 +1.7% +2.0%
(较上年同期) +4.0% +5.7%
0800 意大利企业信心指数 8月 103.7 103.6
0800 意大利消费者信心指数 8月 107.5 106.5
0900 意大利薪资通胀(较前月) 7月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.1%
0900 欧元区企业景气指数 8月 正0.34 正0.39
经济景气指数 正103.8 正104.0
工业景气指数 负3.1 负2.9
服务业景气指数 正8.7 正8.9
消费者信心指数 负6.9 负7.1
消费者通胀预期指数 -- 正4.2
生产者通胀预期指数 -- 持平
1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月初值 -0.1% +0.2%
(较上年同期) +0.2% +0.2%
消费者物价调合指数(HICP)(较前月) -0.1% +0.3%
(较上年同期) +0.1% +0.1%
8月31日-9月2日
0600 德国实质零售销售(较前月) 7月 +1.2% -2.3%
(较上年同期) +1.9% +5.1%
8月31日当周
8月31日(一)
0700 瑞士KOF领先指标 8月 -- 正99.8
0800 意大利零售销售(经季调较前月) 6月 -- -0.1%
(未经季调较上年同期) -- +0.3%
0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月初值 -- -0.1%
(较上年同期) -- +0.2%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 8月初值 -- -2.0%
(较上年同期) -- +0.3%
0900 欧元区HICP(较上年同期) 8月初值 -- +0.2%
9月1日(二)
0730 瑞士制造业PMI 8月 -- 48.7
0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 8月 -- 55.3
0750 法国Markit制造业PMI 8月 -- 48.6
0755 德国Markit/BME制造业PMI 8月 -- 53.2
0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 8月 -- 增加0.9
未经季节调整失业人数(万人) -- 277.3
经季节调整失业率 -- 6.4%
经季节调整失业人数(万人) -- 279.9
0800 意大利失业率 7月 -- 12.7%
0800 欧元区Markit制造业PMI 8月终值 -- 52.4
0830 英国消费者信贷(亿英镑) 7月 -- 增加12.20
0830 英国抵押贷款发放金额(亿英镑) 7月 -- 增加26.15
抵押贷款批准件数(千件) -- 66.582
M4货供额(较前月) -- -0.5%
0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 8月 -- 51.9
0900 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 -- +0.2%
(较上年同期) -- +0.5%
0900 欧元区失业率 7月 -- 11.1%
9月1日-9月8日
0700 英国Halifax房价指数(较前月) 8月 -- -0.6%
(较上年同期) 截至8月的三个月 -- +7.9%
9月2日(三)
0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 8月 -- 57.1
0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -- -0.1%
(较上年同期) -- -2.2%
9月3日(四)
0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第二季 -- 10.3%
0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 52.0
0750 法国Markit服务业PMI 8月 -- 51.8
综合PMI -- 51.3
0755 德国Markit服务业PMI 8月终值 -- 53.6
综合PMI -- 54.0
0800 欧元区Markit服务业PMI 8月终值 -- 54.3
综合PMI -- 54.1
0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 8月 -- 57.4
0900 欧元区零售销售(较前月) 7月 -- -0.6%
(较上年同期) -- +1.2%
1145 欧洲央行利率决定(再融资利率) 9月 -- 0.05%
(存款利率) -- 负0.20% (完)