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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 08:23 BJT

表格：外资上周继续卖超日股，日本投资者转为卖超海外债券

路透东京8月27日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至8月22日的一周，外资仍卖超日本股票。

外资8月22日止当周在日本股市卖超4,619亿日圆，前一周为卖超5,014亿日圆。

日本投资人最近一周卖超海外债券2,738亿日圆，前一周为买超5,915亿日圆。

下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：

外资在日本投资(负值代表卖超)：

股市 债市 货币市场

8月16日-8月22日 -461.9 -5.3 +179.4

8月 9日-8月15日 -501.4r +1,194.5 -1,457.1

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

股市 债市 货币市场

8月16日-8月22日　 　+258.1 -273.8 +79.9

8月 9日-8月15日 +189.2 +591.5r +82.3

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选 link.reuters.com/syk43s

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选 link.reuters.com/tyk43s

(完) (编译 李婷仪 审校 张若琪)

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