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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 08:34 BJT

《汇市简讯》美元/加元在窄幅区间交投，尽管油价反弹

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* 美元/加元亚洲盘初在窄幅区间波动，开盘小跌0.3%，受交叉盘资金流动/技术性交易影响

* 油价上涨1.4%，这可能令汇价承压，电子迷你标普期指微升0.2%

* 动能指标略有上升，五日、10日及20日移动均线上扬

* 五周/月、10周/月及20周/月移动均线亦上扬

* 纽约盘中形成的1.3252/1.3345区间是初步支撑/阻力位

* 图表：link.reuters.com/sud55w

(完)

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