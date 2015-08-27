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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 08:44 BJT

《交易视点》台债仍须观察央行动态，行情转为区间震荡--群益金鼎证券

路透台北9月27日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，央行宣布下调14天定存单利率自0.47到0.40%，市场短暂反应之后追价力道不足，加上股市开低走高触动市场利率走扬，10年券弹幅为近期最大。股市与利率大幅下滑后暂时止稳，降息预期已经充分反应，但央行动态仍须观察，预期行情将转为区间震荡，104/12期 区间1.05-1.17%，五年券104/9 区间0.7-0.8%。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)

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