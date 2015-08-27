版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 08:50 BJT

《香港报摘》--信报8月27日

* 要闻版头条：

--中央再耍出减息及降准＂组合拳＂，但对中港疲弱市况依然药石无灵。亚太区主要股市，包括日本、南韩及台湾昨天均报升，惟独中港股市继续斯人独憔悴。美股周三则显着反弹。

* 其他：

--世茂房地产 指出，计划加大发行境内债，在两年内将境内融资比例由现时55%，提升至70%；争取将利息成本降至6%。

--万达商业 宣布，向关连公司万达稳升出售常德、梅州、三门峡、宜春及郑州五间项目公司的全部股权，总代价10.35亿元人民币。万达稳升将于本月31日前以现金方式支付，并负责该批公司后续投资资金需求，总投资约47.5亿元。

--中粮包装 主席兼董事总经理张新透露，母公司中粮集团仍有其他包装业务，未来有机会注入上市公司。此外，为落实混合所有制改革，正考虑引入战略投资者，目标包括上下游产业链公司、国际著名投资机构等，有多个改革方案在评估中。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘

香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐