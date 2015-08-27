《交易视点》利多恐出尽，台债殖利率不排除反弹--元大宝来证

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透台北8月27日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾公债殖利率在利多消息频放，殖利率跌幅已深，昨日出现利多出尽情况，仅管市场仍预期央行有机会在9月调降利率，但市场不乏资金，市场实质利率已缓步下滑，降息可能仅为宣示意味，随着台股走稳，市场气氛不若先前恐慌，避险情绪稍降，殖利率不排除有反弹可能，谨慎面对反弹情势，预估10年券104/12期 成交区间在1.05%-1.20%，五年券104/9期 则在0.73%-0.83%。
中国祭出双率双降策略来面对目前经济下行及股市重返跌势的情况，企图降低社会借贷成本，为金融市场注入流动性，虽然从市场昨晚的反应来看，紧张情绪稍稍缓解，避险情绪减退，但对于未来风险性资产走势仍持高度不确定性的看法；而美国因纽约联储总裁发表谈话认为9月升息的迫切性下滑，使得市场预期9月升息的机率不断下滑，而12月升息机率上扬，有助于未来通膨走势，让殖利率长端走势较弱。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价