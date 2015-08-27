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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 08:50 BJT

《交易视点》利多恐出尽，台债殖利率不排除反弹--元大宝来证

路透台北8月27日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾公债殖利率在利多消息频放，殖利率跌幅已深，昨日出现利多出尽情况，仅管市场仍预期央行有机会在9月调降利率，但市场不乏资金，市场实质利率已缓步下滑，降息可能仅为宣示意味，随着台股走稳，市场气氛不若先前恐慌，避险情绪稍降，殖利率不排除有反弹可能，谨慎面对反弹情势，预估10年券104/12期 成交区间在1.05%-1.20%，五年券104/9期 则在0.73%-0.83%。

中国祭出双率双降策略来面对目前经济下行及股市重返跌势的情况，企图降低社会借贷成本，为金融市场注入流动性，虽然从市场昨晚的反应来看，紧张情绪稍稍缓解，避险情绪减退，但对于未来风险性资产走势仍持高度不确定性的看法；而美国因纽约联储总裁发表谈话认为9月升息的迫切性下滑，使得市场预期9月升息的机率不断下滑，而12月升息机率上扬，有助于未来通膨走势，让殖利率长端走势较弱。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)

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