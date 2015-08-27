《新兴市场重要经济事件预告》--8月27日-9月3日

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
(除特别说明外，均为GMT时间)
8月27日(四)
维也纳--西巴尔干国家峰会。德国总理梅克尔、欧盟执委会副主席莫盖里尼、欧盟执委会能源事务执委兼副主席塞夫科维奇、欧洲复兴开发银行(EBRD)总裁查卡巴提(Suma Chakrabarti)以及意大利、塞尔维亚、斯洛文尼亚等国总理将与会。
比勒陀利亚--南非财长内内在土地银行财报发布会上发表讲话(1100)。
首尔--韩国央行发布年度经济“金皮书”(0300)。
首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕将参加国会会议(0500)。
曼谷--泰国副总理颂吉和新任命的商务部长Apiradee Tantraporn就该国经济走势和政策发言(0230)。
罗安达--2015年非洲财长和央行总裁会议在安哥拉召开(至8月28日)。
8月28日(五)
圣地亚哥--智利央行公布8月政策会议记录(1130)。
8月31日(一)
暂无重要经济事件。
9月1日(二)
圣地亚哥--智利央行公布季度货币政策报告(1400)。
巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至9月2日)。
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至9月2日)。
9月2日(三)
雅加达--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问印尼。
华沙--波兰央行宣布利率决定(0930)。
巴西利亚--巴西央行宣布利率决定(2200)。
吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议(至9月3日)。
9月3日(四)
雅加达--印尼举行“亚洲融资的未来”会议。发言嘉宾包括IMF总裁拉加德、日本央行副总裁中曾宏、印尼财长班邦(Bambang Brodjonegoro)等。
吉隆坡--马来西亚央行宣布利率决议(1000)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
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美国重要政经日程
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中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 白云)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价