《香港报摘》--其他报纸重要消息8月27日

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
* 明报：
--旅行箱零售商新秀丽 行政总裁Ramesh Tainwala表示，其他奢侈品牌撤出黄金地段是集团扩张的机会，旗下高端品牌Hartmann于尖沙咀广东道的新店最快第四季度就可开业，同时亦有意以合理租金进驻置地广场及太古广场等高端商场。
--信和置业 截至6月底止全年核心纯利按年增长5.6%，期内售楼收入飈升四倍，本港商舖租金收入亦录得增长，但酒店业务则受到市场需求疲弱影响。
* 苹果日报：
--雅居乐 主席陈卓林证实，拟斥资过百亿元在南丫岛发展集游艇港、酒店、豪宅于一身的综合发展区，但未有透露会于何时正式向城规会入表。
* 东方日报：
--比亚迪 上半年股东应占盈利按年增29.38%至4.66亿元人民币。管理层并料公司首九个月盈利为19亿至20.8亿元，按年增长3.88倍至4.34倍。
* 星岛日报：
--青岛银行昨递交上市申请，集资所得拟用作补充资本。早前市传该行拟集资7亿美元，并将于第四季上市。
* 文汇报：
--北京汽车 总裁李峰表示，内地零售汽车需求正复苏，加上旺季来临，对公司全年销售有信心。此外，公司已在河北沧州和重庆建厂，料可为北京现代增加40万产量产能，目标至2017年总体产能增至165万架。（完）
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路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价