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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 09:04 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息8月27日

* 明报：

--旅行箱零售商新秀丽 行政总裁Ramesh Tainwala表示，其他奢侈品牌撤出黄金地段是集团扩张的机会，旗下高端品牌Hartmann于尖沙咀广东道的新店最快第四季度就可开业，同时亦有意以合理租金进驻置地广场及太古广场等高端商场。

--信和置业 截至6月底止全年核心纯利按年增长5.6%，期内售楼收入飈升四倍，本港商舖租金收入亦录得增长，但酒店业务则受到市场需求疲弱影响。

* 苹果日报：

--雅居乐 主席陈卓林证实，拟斥资过百亿元在南丫岛发展集游艇港、酒店、豪宅于一身的综合发展区，但未有透露会于何时正式向城规会入表。

* 东方日报：

--比亚迪 上半年股东应占盈利按年增29.38%至4.66亿元人民币。管理层并料公司首九个月盈利为19亿至20.8亿元，按年增长3.88倍至4.34倍。

* 星岛日报：

--青岛银行昨递交上市申请，集资所得拟用作补充资本。早前市传该行拟集资7亿美元，并将于第四季上市。

* 文汇报：

--北京汽车 总裁李峰表示，内地零售汽车需求正复苏，加上旺季来临，对公司全年销售有信心。此外，公司已在河北沧州和重庆建厂，料可为北京现代增加40万产量产能，目标至2017年总体产能增至165万架。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

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