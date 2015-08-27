版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 09:14 BJT

《全球重要经济事件一览表》--8月27日-9月3日

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月27日(四)

维也纳--西巴尔干峰会。德国总理梅克尔、欧盟外交及安全政策高级代表莫盖里尼、欧盟执委会副主席塞夫科维奇、欧洲复兴开发银行总裁查卡巴提以及意大利、塞尔维亚、斯洛文尼亚、克罗地亚和阿尔巴尼亚的总理将出席。

美国杰克森霍尔--召开主题为“通胀动态与货币政策”的杰克森霍尔经济政策研讨会(至8月29日)。

巴黎--欧洲央行执委科尔在法国外交部举办的大使会议上发表讲话(1100)。

8月28日(五)

暂无重要经济事件。

8月29日(六)

杰克森霍尔--美联储副主席费舍尔在堪萨斯城联邦储备银行经济研讨会上，参与“美国通胀形势发展”的小组讨论(1625)。

8月31日(一)

暂无重要经济事件。

9月1日(二)

苏黎世--瑞士央行总裁乔丹在一个商业聚会上发表讲话(1600)。

雷克雅未克--2015年冰岛经济调查开始。

纽约--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在纽约预测者俱乐部，就经济前景发表讲话(1710)。

东京--日本经济财政大臣甘利明在一场研讨会发表演说。研讨会主题涵盖政府经改以及国有养老基金投资策略的调整。(0945)

悉尼--澳洲央行举行议息会议(0430)。

9月2日(三)

华盛顿--美联储发布经济景气报告褐皮书(1800)。

斯德哥尔摩--瑞典央行举行货币政策会议(至9月3日)。

9月3日(四)

雅加达--“亚洲融资的未来”会议。演讲嘉宾包括：国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、印度央行副总裁Urjit Patel、日本央行副总裁中曾宏和印尼财长班邦等。

法兰克福--欧洲央行执委会会议，会后将公布利率决议并举行记者会(1145)。

日本青森--日本央行审议委员木内登英发表演说(0130)。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布利率决定(0730)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 许娜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐