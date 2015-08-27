《全球重要经济事件一览表》--8月27日-9月3日

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
(除特别说明外，均为GMT时间)
8月27日(四)
维也纳--西巴尔干峰会。德国总理梅克尔、欧盟外交及安全政策高级代表莫盖里尼、欧盟执委会副主席塞夫科维奇、欧洲复兴开发银行总裁查卡巴提以及意大利、塞尔维亚、斯洛文尼亚、克罗地亚和阿尔巴尼亚的总理将出席。
美国杰克森霍尔--召开主题为“通胀动态与货币政策”的杰克森霍尔经济政策研讨会(至8月29日)。
巴黎--欧洲央行执委科尔在法国外交部举办的大使会议上发表讲话(1100)。
8月28日(五)
暂无重要经济事件。
8月29日(六)
杰克森霍尔--美联储副主席费舍尔在堪萨斯城联邦储备银行经济研讨会上，参与“美国通胀形势发展”的小组讨论(1625)。
8月31日(一)
暂无重要经济事件。
9月1日(二)
苏黎世--瑞士央行总裁乔丹在一个商业聚会上发表讲话(1600)。
雷克雅未克--2015年冰岛经济调查开始。
纽约--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在纽约预测者俱乐部，就经济前景发表讲话(1710)。
东京--日本经济财政大臣甘利明在一场研讨会发表演说。研讨会主题涵盖政府经改以及国有养老基金投资策略的调整。(0945)
悉尼--澳洲央行举行议息会议(0430)。
9月2日(三)
华盛顿--美联储发布经济景气报告褐皮书(1800)。
斯德哥尔摩--瑞典央行举行货币政策会议(至9月3日)。
9月3日(四)
雅加达--“亚洲融资的未来”会议。演讲嘉宾包括：国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、印度央行副总裁Urjit Patel、日本央行副总裁中曾宏和印尼财长班邦等。
法兰克福--欧洲央行执委会会议，会后将公布利率决议并举行记者会(1145)。
日本青森--日本央行审议委员木内登英发表演说(0130)。
斯德哥尔摩--瑞典央行公布利率决定(0730)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 许娜)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价