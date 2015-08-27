港报社评：环球股市吉凶，看A股更看美股--经济日报8月27日

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
人民银行出重手仍未能为A股止血，且美股近日剧震不断，市场深忧中美股市一旦双双失救，势酿环球金融大风暴。全球后市除看中央救A股成效，更看美国储局会否知惊煞住加息。
人行前天突减息、降准，惟出重招仍未助A股止跌。令市场更担心的是，美股道指继周一曾一度暴挫逾千点后，前晚尾市又急插水，由最多升逾400点，收市倒跌200点，若美股亦撑不住，中美股市双双失救，恐酿全球金融市场大灾难。
美股近期虽呈弱势，惟从静态基本因素看，美股如A股般一泻千里的风险似仍不大。
此因美股估值虽不便宜，惟却非严重泡沫化，如美股标指平均市盈率现约16.5倍，仅略高于历史平均值约15倍；且相比欧、日以至不少新兴国的经济疲乏难兴，美国起码仍在弱复苏，国基组织（IMF）上月更指美国经济增长可望由今年的2.5%加快至明年的3%，有利支撑美股。
惟美股虽不乏正面因素，但从市场动态变化来看，在中国经济与金融市场阴霾日益浓重下，对美股的负面压力亦势不断加剧，恐在三方面增添美股调整压力。
其一，环球经济差，势损美企盈利。美股标指企业中，逾四成利润来自海外，若作为全球引擎的中国经济失速，加剧环球经济劣势，恐冲击美企海外收益，拖累利润与股价。
其二，美国弱复苏受累。环球经济尤其中国经济若明显转坏、需求续减，不但美国出口以至就业恐被拖累，环球资金若续涌向美元资产避险，令美元强势续呈，势损美国竞争力，挫损弱复苏动力。
其三，市场恐慌蔓延。环球股市近期暴跌后，已有9个股市技术上步入熊市，市场注视继A股后，美股会否加入熊军。由于美股相对强势主要是靠量宽游资谷起，若外围悲观情绪蔓延至美国，美股会否因市场恐慌触发暴泻，殊难逆料。
故美股基本因素虽尚可，惟后市阴霾仍浓，而左右美股走向的一大变数，实是继中央以减息、降准打响救A股第一枪后，美国储局会否跟进，向市场释出9月以至今年不加息的讯号，以安市场忧心。
虽然外围金融市场大跌，并非储局加息与否的考量重点。惟外围股市急爆，美国金融与经济亦难独善其身，尤其一旦美股急挫、弱复苏折戟，势打乱储局步向货币政策正常化的部署，储局主席耶伦不得不三思。美股能否挺住，避免环球金融经济骨牌式倒下，还看储局与市场的微妙互动。（完）
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