中国债市动态：现券平稳IRS续下行，逆回购接力SLO改善流动性预期

路透上海8月26日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率变动有限，交投仍显平淡。交易员称，央行降准降息后又以SLO、公开市场逆回购方式投放流动性，资金面预期愈发乐观，IRS(利率互换)下行明显；但因融资难度改善不多，人民币汇率续贬增添资本外流忧虑，机构做多现券动力暂不强。

上海一券商交易员称，降准降息后现券交投平静，“没有特别大的买盘或者卖盘，也不急着去做多或者做空；早盘10年国开3.81%跟昨天尾盘差不多，短端反而有点上，可能因为资金暂时还没有完全松下来，对人民币贬值也有点担心”。

展望后市，他认为，央行密集动作显示货币政策已处于宽松通道、资金面应不会收紧，债市作为安全资产仍整体向好，收益率几无上行风险；如股市出现暴跌、或是经济数据不佳，长端收益率可能还有小幅下行空间，而短债的压力仍有待降准资金到位后缓解。

相比现券，利率互换早盘波动明显，延续昨日的大幅下探势头。交易员称，央行SLO及逆回购操作进一步缓解短期流动性、七天回购利率继续走低，推动1年期利率互换早盘再度下行约7、8个bp；五年期则小幅下行约2bp。

北京一银行交易员表示，“IRS早上下了不少，后来又有点反弹，目前一年期成交在2.41%、五年2.74%；央行逆回购利率定在2.35%，我觉得接下来七天回购利率就应该在这附近晃悠吧”。

中国央行公开市场周四进行1,500亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率下调为2.35%，低于周二的2.50%。据此计算，本周公开市场将净投放600亿元。 此外，中国央行周三以利率招标方式开展了1,400亿元短期流动性调节工具（SLO）投放流动性，期限六天，加权平均中标利率为2.3%。

人民币兑美元即期 周四早盘低开后反弹，中间价则三连跌并刷新四年低点。交易员表示，全球市场恐慌情绪出现缓解，人民币跌势趋缓，但客盘购汇需求不少，两地价差亦足够引起套利资金兴趣，大行仍需维稳，控制下跌节奏。

一级市场方面，中国进出口银行上午招标的一年和10年期固息增发债，中标收益率分别为2.7180%和3.7952%；对应投标倍数为3.77倍和4.80倍。

剩余期限近10年的国开债150210券最新报价 在3.8170%/3.81%,上日尾盘为3.8350%/3.82%。